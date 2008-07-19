Міліція затримала наркоманів, яка обікрала 30 машин

На Житомирщині затримано банду з троьх автомобільних злодіїв, на рахунку яких понад 30 крадіжок авто житомирян на суму понад 30 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник карного розшуку УМВС в Житомирській області Сергій ЕРТУС.

За його словами, в Житомирі цьогоріч почастішали крадіжки з автомобілів - лише упродовж першого півріччя їх було зареєстровано понад 100. Ці злочини скоювалися переважно у нічний час.

"Зловмисники проникали до авто, розбивши віконне скло або скориставшись ножицями для відкривання дверей. З автомобіля забирали все, що могло становити будь-яку цінність: від магнітол, акустичних систем до запасних коліс. Вони не нехтували також і особистими речами власників”, - зазначив С.ЕРТУС.

Він повідомив, що цього тижня працівники міліції затримали трьох раніше судимих житомирян, які ніде не працювали, а займались грабунками з автомобілів громадян. Міліцією вже встановлена причетність цих осіб до 30 таких злочинів,- уточнив начальник карного розшуку і повідомив, що члени банди - наркозалежні люди. За його словами, викрадені речі вони реалізовували на ринках Житомира та водіям таксі.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення обставин і умов скоєння крадіжок та причетності затриманих до інших подібних злочинів.