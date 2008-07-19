У Запорізькій області - рекордний врожай за останні 20 років

У 2008 році в Запорізькій області прогнозується рекордний урожай зернових – понад 2 млн. тонн.

Як повідомив УНІАН заступник голови Запорізької облдержадміністрації Валерій ЧЕРКАСКА, «на сьогодні на території Запорізького регіону завершено збір зернових на 48% площ. Зібрано 1,2 млн. тонн. При цьому середня врожайність становить 34,6 центнера з гектара, що є найвищим показником на території регіону за останні 20 років. І стан посівів на площах, де ще не пройшли жнива, дозволяє стверджувати, що після збору всіх зернових цей показник не зменшиться, і в області буде зібрано понад 2 млн. тонн зернових».

За словами В.ЧЕРКАСКИ, основні причини такого високого урожаю – сприятливі погодні умови і використовування на території області прогресивних технологій землеробства, зокрема ЕМ-технологій (внесення в грунт елементарних мікроорганізмів).

«Використовування ЕМ-технологій дозволяє не тільки істотно підвищити врожайність зернових (за рахунок того, що мікроорганізми покращують грунт і насичують його гумусом і фосфором), але значно – більш, ніж на чверть (з 1000 до 700 грн. на гектарі) скоротити витрати сільгоспвиробників, оскільки використання ЕМ-технологій дає можливість зменшити кількість використаних мінеральних добрив і пестицидів», - розповів В.ЧЕРКАСКА, наголосивши, що при цьому зернові виходять «чистішими».

Довідка УНІАН. В 2007 році в Запорізькій області середня врожайність ранніх зернових становила 19,5 центнерів з гектара.