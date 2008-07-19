Учені: гучна музика змушує більше пити

Відвідувачі барів під гучну музику п`ють більше і швидше, передає Reuters з посиланням на дослідження французьких учених, опубліковане в журналі "Алкоголізм: клінічне і експериментальне дослідження".

Дослідники з університету Південної Британії у Франції протягом трьох субот відвідували два бари, де вони спостерігали за сорока чоловіками у віці від 18 до 25 років, що вживають пиво, причому всі вони навіть не підозрювали про "стеження".

Учені з`ясували, що збільшення гучності музики спустошує келихи на три хвилини раніше. Якщо при середньому звуці чоловіки випивали пиво за 14.51 хвилини, то при гучній музиці час скорочувався до 11.45, а кількість порцій збільшувалася з 2.6 до 3.4.

Дослідники вважають, що підвищене вживання спиртного при гучній музиці може бути викликане тим, що в цьому випадку підтримувати розмову дуже важко, тому людям нічого не залишається, окрім як пити.

Французькі дослідники визнають, що поки не слідує робити загального висновку з одержаних даних, оскільки їх експеримент небув широким, і одержані дані можуть бути нехарактерні для інших барів.

РБК