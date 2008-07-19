Київська прокуратура перевірила жеки і знайшла 4 мільйони

Прокуратура Києва під час перевірок житлово-комунальних підприємств міста щодо законності виділення з держбюджету місцевим бюджетам субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню виявила низку порушень. В результаті до бюджету міста повернуто понад 4 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, після закінчення розрахункового опалювального періоду 2006-2007 років не всі організації здійснили перерахунки сум пільг за фактичним споживанням послуг центрального опалення та гарячого водопостачання. Лише за втручання прокуратури міста Києва житлово-експлуатаційні організації перерахували кошти до бюджету або ж врахували їх у наступний опалювальний період. На підставі встановлених порушень до відповідальності притягнуто 26 осіб, йдеться у повідомленні.

Зокрема, прокуратурою столиці внесено припис до одного із житлово-комунальних підприємств, яким впродовж двох років не перераховувалися відшкодування сум пільг та субсидій. За результатами розгляду документа прокурорського реагування до бюджету повернуто понад 2 млн. грн., повідомила прес-служба.