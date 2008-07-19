РНБО має втрутитися в ситуацію на Дністровській ГАЕС – екс-міністр

Екс-міністр палива та енергетики України Олексій ШЕБЕРСТОВ закликає розглянути на засіданні Ради національної безпеки та оборони України стратегію реалізації інвестпроектів в енергетиці, зокрема на Дністровській ГАЕС. Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня».

«Це дасть змогу припинити спекуляції, пов`язані з енергетичною безпекою країни в електроенергетиці раз і назавжди. Також на цьому засіданні має бути оцінена роль НАК «Енергетична компанія України» у супроводі інвестиційних процесів на об`єктах, які знаходяться в її сфері управління», – зазначив О.ШЕБЕРСТОВ.

Як приклад О.ШЕБЕРСТОВ наводить ситуацію на Дністровській ГАЕС (м. Новодністровськ, Чернівецька область), що будується, керівники якої «в кращих традиціях радянського часу намагаються відрапортувати про завершення робіт до запланованого терміну (в даному разі до 31 грудня 2008 року) і йдуть для цього на різні хитрощі. Зокрема, оголосили про те, що до кінця року перший агрегат буде запущений, але в режимі «синхронного компенсатора».

«З урахуванням практичної безкорисності і техногенної загрози виконання наміченого введення першого гідроагрегату Дністровської ГАЕС в режимі синхронного компенсатора, доцільною є якісна підготовка введення першого гідроагрегату Дністровської ГАЕС у проектних режимах (генераторному і насосному) в 2009 році, тим паче, що існуюча потреба ОЕС України стосується якраз цих режимів роботи ГАЕС, а їх введення в експлуатацію буде в будь-якому разі забезпечено тільки наприкінці 2009 року», – вважає екс-міністр.

Він також повідомив, що календарний графік будівництва Дністровської ГАЕС не виконується з більшості пунктів. «По шахті гідроагрегату №1, шихтуванні ротора генератора, складанні турбіни – відставання від графіка становить 1,5-2 місяці. По генератору-двигуну не вистачає близько 50% сегментів статора (знаходяться на заводі). Відставання – близько трьох місяців. Нарешті системи управління мали бути поставлені до 30.06.2008 р. На даний момент тільки оголошений тендер на постачання регулятора швидкості. Відсутні система збудження і система пуску, які не поставлені заводом "Електротяжмаш". Причому, за попередньою інформацією, постачання системи збудження очікується тільки в першому півріччі 2009 року відповідно до договору "Електротяжмаш" з компанією «Альстом». Тут – найгірший стан справ, відставання може скласти до року», – зазначив О.ШЕБЕРСТОВ.

Довідка УНІАН. Дністровська ГАЕС з 1985 року будується в Чернівецькій області на р. Дністер. Замовником будівництва на сьогодні є ВАТ «Укргідроенерго». Проект станції передбачає встановлення семи ідентичних гідроагрегатів. Введення в експлуатацію першого з них заплановано на 2008 рік.

Вартість робіт по завершенню будівництва першої черги Дністровської ГАЕС (у складі трьох гідроагрегатів, загальною встановленою потужністю в генераторному режимі 972 МВт, у насосному - 1263 МВт) на 1 січня 2008 року оцінювалася в 2,7 млрд. грн.