Друг Абрамовича хоче купити турецький "Бешикташ"

Азербайджанський бізнесмен, власник групи компаній Palmаli Мубаріз Мансимов хоче придбати стамбульський футбольний клуб "Бешикташ". Якщо його плани здійсняться, він тільки в рамках рекламної кампанії обіцяє виділити команді 50 мільйонів євро, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на турецьку газету "Міллієт".

За інформацією видання, про бажання придбати "Бешикташ" Мансимов повідомив напередодні колишнім керівникам турецької команди. "Я дуже люблю "Бешикташ". Моя мета - очолити клуб", - сказав бізнесмен, якому належить азербайджанський "Хазар-Лянкяран".

Мансимов, який живе в Туреччині, також пообіцяв перетворити "Бешикташ" на клуб номер один в Європі. "Достатньо надати мені шанс. "Бешикташу" потрібні суперзірки", - цитує бізнесмена газета.

"Міллієт" зазначає, що Мансимов - близький друг власника лондонського "Челсі" Романа Абрамовича.