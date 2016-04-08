У Одесі протестуючі проти призначення Стоянова прокурором області почали розширювати "прокурорський майдан"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні ввечері в ефірі одного з місцевих телеканалів заявила волонтер, одна з ініціаторів протестної акції Наталя Пранжу.

За її словами, в четвер в центрі Одеси, на перетині вулиць Пушкінської та Дерибасівської (біля прокуратури області) встановлено намет 3 на 6 метрів.

«Для того, щоб могло більше ночувати людей», - зазначила Пранжу. Вона додала, що також 7 квітня завезено велику кількість дрів, а з 8 квітня почне працювати польова кухня на 120 осіб.

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«Вже є кухар, готовий на громадських засадах виконувати цю роботу», - підкреслила волонтер.

Вона зазначила, що місцевих жителів активно підтримують громадські працівники з інших міст, які приїхали до Одеси, наприклад, з Києва, Полтави, Миколаєва. Завтра приїдуть львів'яни.

«Сенс - не просто «зняти» Стоянова, а змусити керівництво країни всерйоз задуматися над структурою і діяльністю прокуратури. У зв'язку з цим ми звернулися до президента Петра Порошенка, який повинен внести в парламент кандидатуру нового генерального прокурора, від якого залежать подальші призначення на місцях в регіонах», - акцентувала Пранжу.

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У даний час біля будівлі прокуратури - кілька десятків людей. Основний вхід блокований шинами і заклеєний великим плакатом: «Прокурорський майдан проти Стоянова! Одеса вимагає люстрації».

Тут же також - кілька невеликих наметів, на яких плакати: «Ми не раби, раби - німі!!!», «З Одесою - Полтава» та ін. Крім того, по периметру фасаду розміщені плакати і гасла: «Новій Україні - нових прокурорів», «Одеса вимагає люстрації!», «Стоп Стоянов». Встановлена металева бочка, в якій розводять вогонь, щоб активісти могли зігрітися.

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Як повідомляв УНІАН, з вечора 30 квітня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходить акція протесту проти призначення Миколи Стоянова прокурором Одеської області.

Стоянов вже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду в травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

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До цих пір прокурором області був Давид Сакварелідзе, якого Віктор Шокін звільнив 29 березня, в день голосування в ВР за його відставку з посади генпрокурора.

Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генерального прокурора - прокурора Одеської області стала його боротьба з корупцією в прокуратурі.