Київ завалять кавунами

До Києва впродовж літньо-осіннього сезону передбачено завезти щонайменше 18 тис. 542 тонни кавунів та динь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це передбачено розпорядженням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Мер зобов‘язав районні держадміністрації відрядити до південних областей країни групи фахівців, які мають укласти угоди та графіки поставок кавунів та динь.

Найбільше продукції реалізовуватимуть у Святошинському (як мінімум 2 тис. 892 тонни), Солом‘янському (2 тис. 600 тонн), Шевченківському (2 тис. 100 тонн) і Деснянському (1 тис. 950 тонн) районах. Їх продаватимуть у 219 стаціонарних магазинах і 383 точках дрібнороздрібної торговельної мережі міста.

«Нині киянам пропонують, здебільшого, вирощені під плівкою кавуни та дині, які завозять комерційні структури, - зазначила заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, на яку покладено контроль за виконанням зазначеного розпорядження. - Масове завезення у місто баштанових дозволить не лише задовольнити попит, наповнити споживчий ринок екологічно чистим продуктом, а й створити на ньому здорову конкуренцію і забезпечити в такий спосіб загальне зниження рівня цін, передусім, на кавуни”. За її словами, вже сьогодні ВАТ «Київська компанія оптового ринку» відпускає їх за оптовою ціною 0,75 грн. за кг, тож у торговельній мережі з‘явились кавуни по 1-1,10 грн. за кг. “А коли почнеться їх масове завезення, смугасті ягоди стануть ще дешевшими», - запевнила І.КІЛЬЧИЦЬКА.