Адвокат Савченко: Юридично її свобода може бути оформлена двома способами

Про це він написав у своєму "Твіттері".

"Юридично свобода Надії Савченко може бути оформлена або помилуванням, або через запит по Конвенції 1983 р. Все", - зазначив адвокат.

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У той же час Фейгін підкреслив, що відбування покарання Савченко в разі її передачі Україні неможливе через її імунітет як делегата від України у Парламентській асамблеї Ради Європи.

"У разі передачі для відбування покарання Надії Савченко вона і не може сидіти в Україні. У неї імунітет делегати ПАРЄ", - написав він.

Також адвокат зазначив, що будь-які розмови про швидке вирішення ситуації зі звільненням Савченко є, "м'яко кажучи, необґрунтованими".

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"Як щось буде, я повідомлю. Усякі конфабуляції на рахунок звільнення Савченко (на дирижаблях, через підземний хід) є інформаційним вкиданням. Щоб тихо сиділа", - додав він.

Крім того, Фейгін повідомив, що, за його інформацією, примусове годування української льотчиці сьогодні не застосовувалося.