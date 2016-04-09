Припинено масовий видобуток бурштину в Олевському районі Житомирщини - Нацгвардія (фото)

Про це повідомляється на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Зазначається, що з 30 березня правоохоронцями відпрацьовувались лісові масиви поблизу сіл Обище, Лопатичі, Устинівка, Рудня Хачинська Олевського району, де останнім часом значно погіршилась криміногенна ситуація, пов’язана зі скоєнням злочинів, передбачених ст. 240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони надр).

За словами командира зведеного загону Нацгвардії майора Вадима Іщука, "завданням спільних рейдових груп було максимально обмежити доступ "копачів" до своїх нелегальних копалень, де в даний момент тривають роботи по відновленню та рекультивації земель, що постраждали від варварського видобутку".

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Нацгвардійці, прибувши до Олевського району, виставили блокпости практично на всіх лісових дорогах, що ведуть до покладів бурштину.

За весь період спільного відпрацювання, з 30 березня по 8 квітня, за підозрою у незаконому видобутку бурштину гвардійці затримали 30 осіб, ще 9 затримано за адміністративні правопорушення. У підозрюваних вилучено транспортні засоби, 4 мотопомпи, електродриль, кабелі та 1,15 кг незаконно добутого бурштину.

"Як звітує керівництво місцевої поліції, нині масовий видобуток повністю припинено, правоохоронці продовжують виявляти лише поодиноких копачів",- сказано у повідомленні.

За оцінками фахівців, варварське видобування бурштину на території Олевського району завдало шкоди екосистемі на площі близько 185 гектарів. Відновлювальні роботи уже проведено на понад 60 гектарах знищених лісових масивів і нині продовжуються.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня цього року на Житомирщині охорону місць незаконного видобутку бурштину було посилено підрозділами Національної гвардії.