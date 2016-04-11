Адвокат Каська стверджує, що колишньому заступникові Шокіна не вручили підозру
08:22, 11 квітня 2016Суспільство
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Підозру екс-заступнику генпрокурора Віталію Каську не було вручено.
Невідомі особи хотіли вручити Касько документ про підозру / pravda.com.ua
Про це заявив його адвокат Євген Грушковець в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Невідомі особи хотіли вручити йому якийсь документ", - сказав він.
Адвокат також зазначив, що ті, хто оголосив Каську повідомлення про підозру не надали свої повноваження".
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Віталій Каську вчора пізно ввечері було оголошено підозру у махінаціях із службовим житлом.
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