Адвокат Каська стверджує, що колишньому заступникові Шокіна не вручили підозру

08:22, 11 квітня 2016
Суспільство
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Підозру екс-заступнику генпрокурора Віталію Каську не було вручено.

pravda.com.ua

Про це заявив його адвокат Євген Грушковець в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Невідомі особи хотіли вручити йому якийсь документ", - сказав він.

Адвокат також зазначив, що ті, хто оголосив Каську повідомлення про підозру не надали свої повноваження".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Віталій Каську вчора пізно ввечері було оголошено підозру у махінаціях із службовим житлом.

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