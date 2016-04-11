Адвокат Каська стверджує, що колишньому заступникові Шокіна не вручили підозру

Про це заявив його адвокат Євген Грушковець в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Невідомі особи хотіли вручити йому якийсь документ", - сказав він.

Адвокат також зазначив, що ті, хто оголосив Каську повідомлення про підозру не надали свої повноваження".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Віталій Каську вчора пізно ввечері було оголошено підозру у махінаціях із службовим житлом.