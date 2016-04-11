У ГПУ заявляють, що підозру Каську було зачитано і вручено згідно із законом

Про це в ефірі "112 Україна" заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко.

Раніше адвокати Каська заявили, що йому не вручили підозру.

Читайте такожСуд переніс розгляд справи "діамантових" прокурорів

"Мені дуже шкода, що адвокати Каська вибрали таку тактику захисту: обманювати суспільство, виходити в ефіри, створювати зі свого підзахисного образ жертви. Мої колеги повністю задокументували факт про повідомлення підозри Віталію Каську, все офіційно знімалося на відеокамеру. Текст підозри був Віталію Каську зачитаний повністю. Багато громадських діячів заявляють, що був порушений закон, що Віталій Касько є адвокатом, а йому повідомляли підозру не заступник генпрокурора або не генпрокурор. Це не відповідає дійсності. Підозра була підписана одним із заступників генпрокурора України. Наші колеги представилися, це видно на відео сюжету. І це все показано на відео. Наші колеги представилися і показали посвідчення, зачитали текст підозри, виконали процесуальні дії", - сказав Куценко.

Читайте такожГоловною інтригою квітня залишаться можливі перестановки в Кабміні, парламенті та АП - політологи

Він зазначив, що вручення підозри також задокументовано.

"Рішення про це відео візьмуть безпосередньо процесуальні керівники. Я думаю, сьогодні-завтра, оскільки це є таємницею слідства, і ми повинні отримувати дозволи", - повідомили в ГПУ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Віталію Каську вчора пізно ввечері було оголошено підозру у махінаціях із службовим житлом.