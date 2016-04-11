Російських спецназівців доставили до будівлі суду в шоломах і бронежилетах

Фото опублікувала на своїй сторінці в Facebook журналіст Олена Лунькова.

Конвоїри ведуть обвинувачених російських спецназівців в бронежилетах і шоломах.

У клітці для підсудних залу засідання, де має з хвилини на хвилину продовжитися слухання за їх обвинуваченням, російські спецназівці знаходяться вже без екіпіровки, повідомляє "Громадське.ТБ".

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Довідка УНІАН. 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

У кінці серпня досудове розслідування щодо російських військовослужбовців було завершено. Їх звинувачують у скоєнні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створення терористичної групи, теракти.

21 березня Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 19 травня.