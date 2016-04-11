Завтра синоптики обіцяють українцям теплий дощовий день: температура сягне +24°

12 квітня в більшості областей України пройдуть короткочасні грозові дощі, від невеликих до помірних, пише Opogode.ua.

Температура повітря підвищиться і протягом дня складе 14-20 градусів тепла. У південній частині і на південно-сході до 20-24 градусів тепла.

У західній частині пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 15-20, на Закарпатті до 22 градусів тепла.

У північних областях буде панувати волога погода. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 14-19 градусів тепла.

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У східних областях - місцями дощі. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 15-20, у Донецькій області до 22 градусів тепла.

В центральній частині - короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 16-22 градуси тепла.

У південній частині пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 19-24 градуси тепла, на узбережжі морів 13-17 градусів тепла.

У Києві 12 квітня очікується дощ, місцями з грозою. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 16-19 градусів тепла.

Вітер в Україні східний, 5-10 м/с.