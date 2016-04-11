У Одесі затримано санітара, який важко поранив таксиста.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до чергової частини Малиновського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення оператора спецлінії «102» про те, що працівниками патрульної поліції біля одного з будинків по вулиці Академіка Філатова затримано чоловіка, який поранив ножем таксиста.

На місце події була негайно направлена слідчо-оперативна група відділу поліції.

Встановлено, що 27-річний санітар приватної лікарні, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, наприкінці минулого тижня прибув в один із розважальних закладів Малиновського району міста, де намагався розшукати злодія, який нібито викрав сумку його дружини.

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«Для більшої переконливості своїх намірів і покарання зловмисника він прихопив з собою ніж. Охоронцям закладу вдалося втихомирити чоловіка, вивести його з приміщення закладу та посадити в таксі. Коли автомобіль майже рушив з місця, чоловік побачив іншу машину таксі і наказав таксисту зупинитися, так як, на його думку, саме в ній і знаходився злодій», - розповіли у відділі.

Вийшовши з таксі, він попрямував до 45-річному таксиста і почав з ним сваритися, звинувачуючи його у викраденні жіночої сумки. В ході сварки він завдав йому 7 ножових поранень в черевну порожнину і грудну клітку. Надалі, побачивши проїжджаючий екіпаж поліції, почав тікати з місця події, але, ледь тримаючись на ногах, упав і був затриманий.

З місця події поліцейськими вилучено ніж, а правопорушник і жертва доставлені в медичні установи.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правової кваліфікації кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Однак, після отримання з медичного закладу післяопераційної довідки лікарів про вкрай важкий стан потерпілого, кримінальне провадження було перекваліфіковано на ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (умисне вбивство).

В даний час зловмисника в порядку ст. 208 КПК України затримано і поміщено в ізолятор тимчасового утримання.