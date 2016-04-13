Інформацію про результати обстеження Савченко не дають - адвокат
09:04, 13 квітня 2016Суспільство
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Інформацію про стан здоров'я громадянки України Надії Савченко, заснованої на результатах аналізів і обстежень, станом на вечір 12 квітня має тільки російська Федеральна служба виконання покарань.
REUTERS
Про це Радіо Свобода розповів адвокат українки Микола Полозов.
«Надії не дають результати аналізів, не дають результати обстежень. Їх не надають ні рідним, ні адвокатам Надії Савченко. Нам пропонують вірити тільки на слово ФСВП», - підкреслив Микола Полозов.
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13 квітня в СІЗО Новочеркаська Надію Савченко планує відвідати її адвокат Ілля Новіков, а 14 квітня з Надією сподівається побачитися її сестра Віра Савченко.
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