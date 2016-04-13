Інформацію про результати обстеження Савченко не дають - адвокат

Про це Радіо Свобода розповів адвокат українки Микола Полозов.

«Надії не дають результати аналізів, не дають результати обстежень. Їх не надають ні рідним, ні адвокатам Надії Савченко. Нам пропонують вірити тільки на слово ФСВП», - підкреслив Микола Полозов.

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13 квітня в СІЗО Новочеркаська Надію Савченко планує відвідати її адвокат Ілля Новіков, а 14 квітня з Надією сподівається побачитися її сестра Віра Савченко.