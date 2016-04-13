В Ужгороді у секретаря суду вкрали більше 1 мільйона гривень та персні з діамантами (відео)

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Закарпатській області, 12 квітня о 17:00 годині до поліції надійшло повідомлення про пограбування в ужгородській 9-поверхівці у Новому районі.

За словами заявниці - 32-річної працівниці одного з судів області - з квартири за місцем її проживання невідомі винесли 200 тисяч гривень, 40 тисяч доларів США та золоті вироби (сережки, перстень з сапфірами та персні з діамантами).

На запитання, звідки такі статки, жінка відповіла, що отримала від батька, свого хлопця та ще й заробляє сама.

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Обстановка у помешканні не була порушена, а дверний замок був цілим.

Зловмисників розшукує поліція. Триває розслідування.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням), що передбачає покарання від 3 до 6 років позбавлення волі.