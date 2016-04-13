Поліція затримала двох киян, що на замовлення побили адвоката (відео)

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції у Києві.

"46-річний киянин займається адвокатською діяльністю. Сфера послуг – цивільні справи із розподілу майна. Чоловік повертався ввечері додому, коли біля під’їзду будинку на нього напали двоє невідомих та почали бити. Очевидці події відразу викликали поліцію", - йдеться у повідомленні.

Інформацію отримав і старший дільничний інспектор Шевченківського управління поліції, який у цей час перебував у своєму опорному пункті. Правоохоронець кинувся на вулицю. Зловмисників він затримав і викликав на підмогу слідчо-оперативну групу.

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Нападниками виявилися 20-річний раніше судимий та 23-річний кияни. У відділку поліції вони зізналися, що їм пообіцяли заплатити по 4 тисячі гривень кожному за те, що вони поб’ють адвоката. Хто замовник і мотиви правопорушення, правоохоронці наразі встановлюють.

Потерпілий пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю. За його словами, минулого року його грабували та вчиняли відносно нього хуліганські дії – розбили камінням вікно у його оселі та кинули пляшки з "коктейлем Молотова". Події належним чином зареєстровані.

Слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 398 (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України відносно затриманих майже завершено.

Найближчим часом слідчим відділом Шевченківського управління поліції в Києві матеріали будуть направлені до суду для прийняття законного рішення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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