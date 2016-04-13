Поліція підозрює екс-нардепа та його сина у розкраданні 100 мільйонів гривень бюджетних коштів

За матеріалами, зібраними Департаментом захисту економіки Нацполіції щодо розкрадання бюджетних коштів, прокуратурою Київської області відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження встановлено, що колишній народний депутат та його син – екс-голова правління державного підприємства – створили злочинну схему розкрадання і привласнення бюджетних коштів.

Протягом 2013-2014 років зловмисники уклали низку фіктивних договорів на придбання сільгосптехніки та передачу її у лізинг підконтрольним їм товариствам. Перераховані "своїм" підприємствам на підставі безтоварних угод бюджетні кошти в подальшому переводилися на рахунки конвертаційного центру, де перетворювалися на готівку і привласнювалися.

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З метою приховування слідів злочинної діяльності здійснювалося документальне оформлення фіктивної передачі вказаного обладнання. Натомість сільгосптехніка не поставлялася та не передавалася у фінансовий лізинг підприємствам.

Колишньому народному депутату та екс-голові правління ДП слідчі прокуратури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

До одного з районних судів міста Києва направлено подання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліція зазначає, що родинному "дуету" зловмисників за розкрадання та привласнення понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.