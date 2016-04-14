Меджліс оскаржуватиме рішення про припинення його діяльності – адвокат

Про це виданню Крим.Реалії сказав сам Темішев.

За його словами, текст постанови за підписом Наталії Поклонської йому вручив один з її заступників.

Адвокат зазначив, що мотивуючої частини, яка б містила обґрунтування такого рішення, йому не надали. «Все в рішенні, нічого іншого немає», – сказав він.

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Адвокат зазначив, що російська прокуратура вирішила призупинити діяльність Меджлісу через тривалий розгляд у суді справи про заборону Меджлісу. «Суд затягується. Прокурор думала, що все пройде швидко, а виявилось, що ні, ось і використали цю можливість», – сказав він.

Джеміль Темішев додав, що правовими наслідками цього рішення може бути заборона мітингів і зібрань Меджлісу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні так званий "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська винесла рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримських татар.

Копія документу вручена представникам громадського об'єднання.

"Сьогодні мною було прийнято рішення про призупинення діяльності громадського об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" з метою недопущення порушення федерального законодавства", - сказала Поклонська.

У своєму рішенні Поклонська посилається на статті 9 і 10 російського закону "Про протидію екстремістської діяльності". Рішення російської прокуратури Криму" було направлено в Міністерство юстиції РФ для включення його в загальний перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких припинена на території РФ.

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"Припиняються права громадського об'єднання. Їм забороняється користуватися всіма державними і муніципальними ЗМІ, вони не можуть проводити різні публічні масові заходи, використовувати банківські вклади і взагалі проводити будь-яку роботу. Вся їхня пропаганда буде заборонена", - пояснила "прокурор Криму".