Українські медики заявили про катастрофічне становище зі здоров'ям людей у селах

До такого висновку прийшли учасники зібрання, організованого Аграрною партією.

Люди в селах живуть в середньому на 3 роки менше, ніж у містах - тільки через неможливість вчасно отримати невідкладну медичну допомогу. Як зазначили учасники зібрання, реформу медицини потрібно починати з відновлення якісної первинної медичної ланки.

«Я багато їжджу по Україні, і один з головних питань, з якими звертаються люди - це медичне забезпечення. Сьогодні молодих лікарів неможливо змусити йти працювати в село. Для покращення надання медичних послуг ми створили при Аграрній партії Громадську раду з питань охорони здоров'я, в яку увійшли по 2 лікарі з різних областей, які добре знають проблеми своїх регіонів, готові подавати свої пропозиції і вже зараз впроваджувати різні проекти», - розповів лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

Як повідомлялося раніше, у Хмельницькій області восени був проведений найбільший в Україні кардіоскрінінг - обстежили 22,5 тисячі людей на 565 населених пунктах. 82% обстежених мають підвищений артеріальний тиск, це гіпертонія або перед-гіпертонія; у 67% обстежених - надлишкова маса тіла, у 16% - цукор в крові не в нормі.

«Результати досліджень свідчать про те, що одним із наших завдань повинна бути також пропаганда здорового способу життя. У 60-х роках у США просто вживання апельсинового соку зменшило ризик онкозахворювань на 7%. Це була державна політика. Аграрна партія повинна пропагувати здоровий спосіб життя, пояснювати людям, що легше запобігти, ніж потім лікувати», - зазначив Василь Люлюк, директор департаменту медицини Першого національного аграрного кооперативу.

До наступного засідання учасники наради домовилися дати конкретні пропозиції, які можна втілити в життя в різних регіонах уже зараз, за сприяння Аграрної партії України.