Українські медики заявили про катастрофічне становище зі здоров'ям людей у селах

13:19, 14 квітня 2016
Суспільство
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Брак лікарів - одна з головних проблем медичного обслуговування в сільській місцевості. Але повернути хороших фахівців у села можна, забезпечивши їм гідні умови праці.

Виталий Цымбалюк Председатель Общественного совета по вопросам здравоохранения, член Политсовета Аграрной партии, Президент Национальной академии медицинских наук Украины

До такого висновку прийшли учасники зібрання, організованого Аграрною партією.

Люди в селах живуть в середньому на 3 роки менше, ніж у містах - тільки через неможливість вчасно отримати невідкладну медичну допомогу. Як зазначили учасники зібрання, реформу медицини потрібно починати з відновлення якісної первинної медичної ланки.

«Я багато їжджу по Україні, і один з головних питань, з якими звертаються люди - це медичне забезпечення. Сьогодні молодих лікарів неможливо змусити йти працювати в село. Для покращення надання медичних послуг ми створили при Аграрній партії Громадську раду з питань охорони здоров'я, в яку увійшли по 2 лікарі з різних областей, які добре знають проблеми своїх регіонів, готові подавати свої пропозиції і вже зараз впроваджувати різні проекти», - розповів лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

Як повідомлялося раніше, у Хмельницькій області восени був проведений найбільший в Україні кардіоскрінінг - обстежили 22,5 тисячі людей на 565 населених пунктах. 82% обстежених мають підвищений артеріальний тиск, це гіпертонія або перед-гіпертонія; у 67% обстежених - надлишкова маса тіла, у 16% - цукор в крові не в нормі.

«Результати досліджень свідчать про те, що одним із наших завдань повинна бути також пропаганда здорового способу життя. У 60-х роках у США просто вживання апельсинового соку зменшило ризик онкозахворювань на 7%. Це була державна політика. Аграрна партія повинна пропагувати здоровий спосіб життя, пояснювати людям, що легше запобігти, ніж потім лікувати», - зазначив Василь Люлюк, директор департаменту медицини Першого національного аграрного кооперативу.

До наступного засідання учасники наради домовилися дати конкретні пропозиції, які можна втілити в життя в різних регіонах уже зараз, за сприяння Аграрної партії України.

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