У Львові в одному з найбільш густонаселених районів перехожі виявили розлиту ртуть

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, працівниками ДСНС було проведено механічний збір ртуті та демеркуризацію місця розливу. Зібрану металеву ртуть в кількості 430 грамів передали для утилізації.

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Правоохоронці встановлюють походження металу, який з‘явився на вулиці одного із найбільш густонаселених мікрорайонів міста, та причетних до цього осіб.