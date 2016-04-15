У Львові в одному з найбільш густонаселених районів перехожі виявили розлиту ртуть
09:55, 15 квітня 2016Суспільство
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У Львові перехожі 14 квітня виявили біля житлових будинків на вулиці Хуторівка розлиту ртуть площею близько одного квадратного метра.
Зібрану металеву ртуть передали для утилізації / kachestvo.ru
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, працівниками ДСНС було проведено механічний збір ртуті та демеркуризацію місця розливу. Зібрану металеву ртуть в кількості 430 грамів передали для утилізації.
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Правоохоронці встановлюють походження металу, який з‘явився на вулиці одного із найбільш густонаселених мікрорайонів міста, та причетних до цього осіб.
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