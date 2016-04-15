В Одесі керівника слідства відділу поліції затримали на хабарі більше $1,5 тисячі
18:20, 15 квітня 2016Суспільство
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В Одесі сьогодні під час отримання хабара понад 1,5 тисячі доларів затримано поліцейського.
Поліцейський вимагав та отримав 1,5 тисячі доларів і 5 тисяч гривень / Ілюстрація УНІАН
Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, вона спільно з обласним управлінням СБУ затримала при одержанні неправомірної вигоди виконувача обов'язків начальника слідчого відділу одного з відділів поліції в Одесі.
Встановлено, що поліцейський вимагав і отримав 1,5 тисячі доларів і 5 тисяч гривень від громадянки за закриття кримінального провадження щодо її доньки.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 ККУ (хабар) триває, наразі проводяться першочергові і невідкладні слідчі дії.
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