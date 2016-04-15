Поліція повторно видворила з України "злодія в законі" Лазаря (відео)

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Іноземця з кримінальним минулим затримали в Києві оперативні співробітники Голосіївського управління поліції спільно із Департаментом карного розшуку Національної поліції України.

Зазначається, що протягом перебування в місцях позбавлення волі Лежава отримав статус «злодія в законі». Звільнившись з в’язниці, він продовжив свою злочинну «кар’єру» та очолив організоване злочинне угрупування.

У 2013 році «законник» намагався в’їхати на територію України, однак був затриманий правоохоронцями та депортований із забороною в’їзду на наступні п’ять років. Після цього на батьківщині «Лазар» змінив прізвище та отримав новий паспорт. По ньому він намагався повторно проникнути в Україну у березні цього року з метою створення та налагодження діяльності злочинного угруповання, яке мало б міжнародні зв’язки.

Нині Лежаву, згідно з раніше прийнятим рішенням про видворення, в примусовому порядку депортовано за межі України із забороною в’їзду до 2019 року.

Читайте такожУкраїна видворила "злодія в законі" Рафіка Єреванського, що є родичем Діда Хасана