На Донеччині невідомі кинули гранату в будинок фермера, поранено власника оселі

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, до чергової частини Великоновосілківського відділення поліції надійшла інформація про те, що по вулиці Жовтнева села Улакли стався вибух, внаслідок чого загорівся будинок. Про подію повідомили сусіди.

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На місце терміново прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки і співробітники ДСНС. На місці події знайдено фрагменти гранати РГД-5. Поліцейські з'ясували, що невідомі кинули гранату у відчинені двері приватного будинку. «43-річний господар перебував у кімнаті і не відразу зрозумів, що сталося. Дружина і діти у цей момент знаходилися у родичів по сусідству», - йдеться в повідомленні.

Потерпілого було доставлено в лікарню міста Курахове з діагнозом: множинні осколкові поранення руки, а також травматична ампутація фаланг двох пальців, переломи.

Співробітники поліції вживають заходів щодо затримання підривників. Факт кваліфіковано за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 «Замах на вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб» Кримінального кодексу України.