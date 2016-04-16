Переатестацію у Міноборони не пройшла більшість керівників - Бірюков
21:16, 16 квітня 2016Суспільство
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У центральному апараті Міноборони не пройшли переатестацію 15 з 25 керівників.
За підсумками атестації планується скоротити 200 працівників / yaizakon.com.ua
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник президента України Юрій Бірюков.
"Атестацію почали з керівників окремих структурних підрозділів (департаменти, окремі управління, окремі відділи). Таких у нас 25. Попередньо: 25 начальників не пройшли переатестацію 15", - йдеться в повідомленні.
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Серед них - два генерали і 4 полковника. Їм буде запропоновано "пониження в посаді або звільнення". За підсумками атестації планується скоротити 200 працівників.
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