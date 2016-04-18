Савченко розглядається як єдиний варіант обміну на затриманих російських ГРУшників - адвокат

Про це в ефірі Громадського повідомив адвокат Ілля Новіков.

«За моїми даними, хоч і не офіційними, але я їм довіряю, для них двох – ось такий обмін – це єдиний потенційний обмін за умови, що суд виносити обвинувальний вирок. Ніхто інший, крім Савченко, в якості кандидатури на їх звільнення не розглядається», - заявив Новіков.

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З його слів, для обміну інших засуджених в Росії українців обговорюються інші кандидатури.

«Так, є інші політв'язні в Росії - Сенцов, Солошенко, Кольченко та багато інших, але для їх обміну в України є інші кандидатури, які поки широко публічно не обговорюються, але вони є, вони існують», - додав він.

Адвокат також розповів, що прилетів до Києва на суд щодо російських спецпризначенців, оскільки від їх вироку залежить наскільки обмін буде можливий найближчим часом.

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«Завтра у нас буде вкрай важлива подія, яка стосується Надії Савченко не на пряму, воно не частина її справи, але це частина її історії. Завтра Київський суд винесе вирок двом російським офіцерам - Алєксандрову та Єрофєєву. Вони обговорюються як основні кандидатури на обмін. І від того, яким завтра буде вирок, якою буде реакція, якою буде позиція сторони захисту, будуть вони подавати апеляційну скаргу або не будуть, в які рядки це все станеться - від цього всього дуже сильно залежить те наскільки цей обмін в цьому форматі буде можливий найближчим часом», - пояснив Новіков.