"ЛитПолУкрбриг" у червні візьме участь в багатонаціональних навчаннях у Польщі

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, під час цих навчань «ЛитПолУкрбриг» розгорне бригадний операційний командний пункт в навчальному центрі Нова Демба і прийме визначені підрозділи у своє підпорядкування.

Таку роль багатонаціональної бригади визначено під час конференції з координації, що відбулася днями у Варшаві.

Як зазначив майор Адам Паньчик, начальник секції S-3, участь в Anakonda-16 підвищить злагодженість і взаємосумісність «ЛитПолУкрбригу» з підрозділами збройних сил інших держав.

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«Anakonda-16 відкриває можливість для нас налагодити взаємодію із представниками збройних сил 24 країн-учасниць. Участь в навчанні - це наша інвестиція в підвищення професійної майстерності, зміцнення довіри і взаєморозуміння між військовослужбовцями-учасниками», - зазначив заступник начальника штабу «ЛитПолУкрбриг» Міхал Малишка.

В навчанні Anakonda-16 візьмуть участь військовослужбовці з Албанії, Болгарії, Канади, Хорватії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Угорщини, Косова, Латвії, Литви, Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Великої Британії та США. Етапи навчання Anakonda-16 відбуватимуться одночасно на усіх військових полігонах Польщі.