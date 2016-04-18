ГРУшників Александрова і Єрофеєва визнали винними
16:13, 18 квітня 2016Суспільство
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Російських ГРУшників Александрова і Єрофеєва визнали винними.
REUTERS
Колегія суддів у Голосіївському райсуді Києва визнала достатніми докази провини військових ГРУ Генштабу ЗС РФ Євгена Єрофеєва і Олександра Александрова, надані державним обвинуваченням. Про це повідомляє "112 Україна".
"Докази досудового розслідування... суд вважає прийнятними і достатніми", - зачитала суддя.
При цьому ряд доказів захисту суд не взяв до уваги. Зокрема, не підтвердив, що спецназівці були бійцями "народної міліції ЛНР".
Александров і Єрофеєв залишаться під вартою.
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