ГРУшників Александрова і Єрофеєва визнали винними

Колегія суддів у Голосіївському райсуді Києва визнала достатніми докази провини військових ГРУ Генштабу ЗС РФ Євгена Єрофеєва і Олександра Александрова, надані державним обвинуваченням. Про це повідомляє "112 Україна".

"Докази досудового розслідування... суд вважає прийнятними і достатніми", - зачитала суддя.

При цьому ряд доказів захисту суд не взяв до уваги. Зокрема, не підтвердив, що спецназівці були бійцями "народної міліції ЛНР".

Александров і Єрофеєв залишаться під вартою.