ГРУшників Александрова і Єрофеєва засудили до 14 років в'язниці

Як передає кореспондент УНІАН, такий вирок винесла колегія Голосіївського районного суду Києва під головуванням судді Миколи Дідика

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Суд визнав Александрова та Єрофєєва винними по наступних статтях Кримінального кодексу України: ведення агресивної війни (стаття 437), участь у терористичній організації (стаття 258-3), скоєння терористичного акту, що призвело до смерті людини (стаття 258 частина 3).

Водночас за трьома статтями ККУ суд виправдав Александрова та Єрофєєва. Це контрабанда зброї (стаття 201), носіння зброї без дозволу (стаття 263), порушення правил перетину тимчасово окупованих територій (стаття 332-1).

Прокуратура просила визнати їх винними за всіма шістьма вищевказаними статтями ККУ і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна та забороною впродовж трьох років займати посади в силових структурах після відбування покарання.

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Адвокати просили суд повністю виправдати їхніх підзахисних.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні ряду злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах, вбивстві українського військового.