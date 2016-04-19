Вчені рекомендують людям старшим 40 років працювати три дні на тиждень - BBC

01:14, 19 квітня 2016
Суспільство
3480 0

Працівники старше 40 років показують найкращі результати праці, коли зайняті не більше трьох днів на тиждень.

REUTERS

Про це йдеться в дослідженні австралійських учених, у якому взяли участь близько 3 000 чоловіків і 3500 жінок старше 40 років, передає BBC Україна.

Вчені Мельбурнського інституту прикладної економіки і соціальних досліджень з'ясували, що в умовах неповного робочого тижня і за відсутності перевтоми та стресів учасники експерименту демонстрували більшу продуктивність.

Когнітивні здібності тих, хто працює близько 60 годин на тиждень, нижчі, ніж у безробітних однолітків, кажуть вчені.

Читайте такожВчені пояснили бажання людей працювати під час хвороби

"Робота може бути палицею з двома кінцями. З одного боку, вона стимулює мозкову активність, але в цей же час, з іншого боку, перепрацювання і певні види завдань можуть спровокувати перевтому і стрес, що, в свою чергу, може негативно позначитися на пізнавальних здібностях", - йдеться в дослідженні.

За словами професора економіки в Університеті Кейо Коліна Маккензі, перепрацювання можуть завдати набагато більшої шкоди діяльності мозку, ніж відсутність роботи.

Читайте такожУ неандертальців виявили поділ праці за гендерним принципом

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter