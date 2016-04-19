СБУ: У заручниках Кремля і бойовиків на Донбасі залишаються 126 українців
15:00, 19 квітня 2016Суспільство
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За словами Грицака, 12 з них знаходяться на території РФ.
У заручниках Росії і бойовиків на Донбасі залишаються 126 українських громадян / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак сказав сьогодні журналістам.
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“126 чоловік у полоні, 12 з них знаходяться на території Російської Федерації, 114 - на окупованій території України”, - повідомив Грицак.
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