Москаль: Обидва підозрювані у справі про зникнення водія BlaBlaCar - представники "Правого сектору"

Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.

"Особи, яких розшукують у зв’язку зі зникненням Тараса Познякова з BlaBlaCar, є представниками "Правого сектору", – заявив Москаль. – Якщо точніше, то вони входили в "спецпідрозділ" "Сонечко", який брав участь у стрілянині в Мукачеві 11 липня минулого року. Один із них – громадянин Росії Луан Кінгісепп (позивний Лука), а другий – Дмитро Голуб (позивний Тоф), мешканець Чернівецької області".

При цьому голова Закарпатської ОДА переконаний, що "теперішній злочин є фактично відлунням Мукачівських подій, а також прямим результатом бездіяльності правоохоронних органів".

Зазначимо, що раніше родич зниклого водія Родіон Позняков повідомив на своєму сайті, що встановлена особа одного з пасажирів, які сіли в авто до Познякова. Зокрема, також називалося ім’я громадянина РФ Луана Миколайович Кінгісеппа, 1991 року народження з міста Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Також на сайті було опубліковано фото підозрюваного у військовій формі з шевроном "Сонечка" на плечі.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня поліція оголосила в розшук Тараса Познякова, що зник дорогою до Києва, узявши до себе компанію через сервіс спільних подорожей BlaBlaCar.

12 квітня стало відомо, що силовики знайшли автомобіль зниклого водія в одному з гаражів у Київській області.