Порошенко заявив, що Савченко погодилася припинити голодування

Про це Порошенко написав у Twitter.

“Разом з мамою Надії Савченко Марією Іванівною і сестрою Вірою попросив Надю припинити голодування. Дякую, що погодилася”, - зазначив глава держави.

Як повідомляє прес-служба президента, під час розмови Порошенко сказав, що дуже щасливий нарешті мати можливість поспілкуватися з Надією. Він наголосив, що вся країна пишається її стійкістю та висловлює підтримку.

«Тобою пишається вся Україна – твоєю стійкістю, твоєю мужністю, патріотизмом. Ти стала символом України», - сказав Порошенко.

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Він поінформува Савченко про кроки, які здійснюються для її звільнення, та розповів про подробиці телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Україна продовжує робити все для твого звільнення», - сказав Порошенко, звертаючись до Надії.

Порошенко, мати і сестра Савченко звернулися до неї з проханням припинити голодування. «Навіть у цих умовах маємо зробити кроки, щоб зберегти твоє здоров'я», - підкреслив президент. У відповідь Надія погодилась тимчасово припинити голодування.

Президент повідомив, що готовий направити свій літак до Росії, щоб повернути Савченко додому.

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну. За даними адвокатів, Савченко знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Російській Федерації затриманих на Донбасі російських спецназівців Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці. Адвокат Ілля Новіков відзначає, що Александров і Єрофєєв - головні кандидати на обмін Савченко. Однак разом з тим обмін Савченко на ГРУшників - не єдиний варіант для її повернення в Україну.

18 квітня президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав негайно звільнити Савченка. Була досягнута домовленість про невідкладний допуск до Савченко генконсула України в Ростові-на-Дону. У зв'язку з погіршенням здоров'я Савченко Порошенко закликав допустити до неї українських або німецьких лікарів.