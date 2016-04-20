У Львові через аварію без гарячої води залишилися жителі Сихівського району

У Львові через аварію на теплотрасі без гарячого водопостачання залишився найбільш густонаселений район міста - Сихівський, де проживають понад 152 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, прорив на магістральній трубі теплотраси стався 19 квітня о 19.30. Читайте такожЛьвів без води: в місті частково відключили водопостачання через борги водоканалу Сьогодні будуть проведені аварійно-відновлювальні роботи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter