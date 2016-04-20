У Львові через аварію без гарячої води залишилися жителі Сихівського району

10:45, 20 квітня 2016
Суспільство
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У Львові через аварію на теплотрасі без гарячого водопостачання залишився найбільш густонаселений район міста - Сихівський, де проживають понад 152 тис. осіб.

вода / Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, прорив на магістральній трубі теплотраси стався 19 квітня о 19.30.

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Сьогодні будуть проведені аварійно-відновлювальні роботи.

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