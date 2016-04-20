Єврокомісія офіційно запропонувала скасувати візи для українців

Відповідне оголошення він зробив у середу в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Я радий оголосити, що Єврокомісія сьогодні ухвалила законодавчу ініціативу внести Україну у список країн з безвізовим режимом у візове законодавство. Іншими словами, ми виконуємо наші зобов'язання запропонувати безвізові поїздки в ЄС українським громадянам з біометричними паспортами", - заявив Аврамопулос.

Єврокомісар повідомив, що зараз ця законодавча ініціатива буде передана до Ради ЄС та Європейського парламенту для обговорення та ухвалення рішення. "Я сподіваюся, що безвізові поїздки для українських громадян в ЄС дуже скоро будуть реальністю", - наголосив він.

Згідно з процедурами ЄС, тепер пропозиція Єврокомісії повинна пройти тривалу процедуру узгодження серед країн-членів Євросоюзу, а також на рівні Європейського парламенту. Згодом, щонайменше за місяць, вона має бути затверджена Радою ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки, що збирається раз на квартал.