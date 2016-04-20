Російський суд засудив українця Литвинова до 8,5 років колонії
У Росії засудили за розбій до 8,5 року колонії суворого режиму Сергія Литвинова, затриманого російськими правоохоронцями як бійця добровольчого батальйону за підозрою у вбивстві 40 осіб у ході боїв на Донбасі. Пізніше звинувачення перекваліфікували через відсутність доказів вини.
Про це УНІАН повідомив його адвокат Віктор Паршуткін.
«Сьогодні Тарасовський районний суд Ростовської області виніс вирок українцю Сергію Литвинову, якого визнав винним у скоєнні розбою стосовно громадянина Росії Олександра Лисенка. Литвинова засудили до 8 років і 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму», - сказав захисник.
Він назвав справу свого підзахисного «вигаданою». За словами Паршуткіна, захист вже направив з Москви поштою апеляційну скаргу на вирок.
«Починається робота з підготовки скарги на користь Сергія Литвинова до ЄСПЛ», - сказав адвокат.
Раніше адвокат Литвинова Віктор Паршуткін заявив, що не вірить, що у справі існують потерпілі і свідки.
Спочатку Литвинова звинувачували в «каральних операціях у складі воєнізованого батальйону «Дніпро» проти мирних жителів Донбасу - масових убивствах і згвалтуваннях (у числі ймовірних жертв було щонайменше 30 чоловіків, 8 жінок та 12-річна дівчинка)». Але не знайшовши ні тіл, ні потерпілих, йому пред'явили звичайний розбій стосовно громадянина Росії.