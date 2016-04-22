Адвокат Савченко повідомив про візит до неї "доктора Лізи", що входить у Раду з прав людини РФ

Про це повідомив у своєму "Твіттері" адвокат Савченко Микола Полозов.

"Сьогодні "доктор Ліза" відвідала Надію Савченко. Нагадаю, рік тому вона вмовляла Надію визнати провину. Що на цей раз - ще невідомо", - написав він.

При цьому Полозов підкреслив, що "в Росії Надія Савченко не вірить нікому"

"Ні Глінці, ні Путіну, ні їх вкидам та розводкам", - додав він.

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Глінка, що стала відомою як "доктор Ліза", є головою благодійного фонду "Справедлива допомога", який надає матеріальну підтримку та лікарську допомогу вмираючим онкологічним хворим, малозабезпеченим хворим неонкологического профілю, а також бездомним.

У жовтні 2014 року вона "як людина, що регулярно буває в Донецьку", заявляла, що не бачила там ніяких російських військ, а війна на Донбасі є цивільною між "ополченням" і українськими військами.

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