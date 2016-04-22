Україна успішно випробувала ракету тактичного призначення

"Українська оборонна промисловість продовжує працювати над створенням ракети тактичного призначення на замовлення Міністерства оборони. На сьогодні, одне із головних завдань полягає в тому, аби покращити тактико-технічні характеристики цього виробу, а також забезпечити повністю замкнутий цикл його виробництва в Україні", - цитує першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського прес-служба РНБО.

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За його словами, проведені чергові випробування підтверджують можливість української оборонної промисловості розвиватися та удосконалювати наявні технології у тісній співпраці із науковими установами.