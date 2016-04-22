Україна успішно випробувала ракету тактичного призначення
Чергові випробування ракети тактичного призначення підтверджують можливість української оборонної промисловості розвиватися.
"Українська оборонна промисловість продовжує працювати над створенням ракети тактичного призначення на замовлення Міністерства оборони. На сьогодні, одне із головних завдань полягає в тому, аби покращити тактико-технічні характеристики цього виробу, а також забезпечити повністю замкнутий цикл його виробництва в Україні", - цитує першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського прес-служба РНБО.
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За його словами, проведені чергові випробування підтверджують можливість української оборонної промисловості розвиватися та удосконалювати наявні технології у тісній співпраці із науковими установами.