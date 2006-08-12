Болгаро-румуно-турецько-російсько-український флот активізувався в Севастополі

Командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ відзначає зростання рівня і якості взаємодії флотів чорноморських країн в рамках Blackseafor.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора під час зустрічі з командирами кораблів оперативного багатонаціонального з’єднання в штабі українського флоту у Севастополі І.ТЕНЮХ підкреслив, що від першої до поточної активації з’єднання значно підвищило як складність завдань, покладених на нього, так і якість їх виконання, рівень взаємодії між військовими моряками різних країн. „Як командувач другої активації Blackseafor, додав він, вважаю, що такий розвиток є правильним і спрямованим на зміцнення безпеки в районі Чорного моря”. На думку командувача, Чорноморська група військово-морського співробітництва (Blackseafor) є з’єднанням, яке „зміцнює дружбу, виховує морську культуру та морське братерство військовослужбовців флотів країн Чорноморського регіону”.

Присутній на зустрічі командувач нинішньої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва капітан 1 рангу Михайло СУХВАЛ (Російська Федерація) підтвердив, що з роками завдання з’єднання значно ускладнились. За його словами, якщо в першій активації 2001 року екіпажі кораблів вирішували здебільшого задачі спільного плавання, то, наприклад, під час серпневої цього року активації військовим морякам довелося відпрацювати цілий комплекс спільних заходів, зокрема, здійснити умовну евакуацію цивільного населення, висаджуючи задля цього на берег багатонаціональну групу.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва прибули до порту Севастополь. Командири фрегатів “Смели” (Болгарія), “Еустатіу Себастьян” (Румунія), “Тургутрейс” (Туреччина) великого десантного корабля “Цезар Кунніков” (Російська Федерація) та корабля управління “Славутич” (Україна) зробили протокольні візити до Севастопольської міської державної адміністрації та штабу ВМС України.