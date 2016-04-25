ГПУ попросила Мін`юст Ізраїлю допомогти вручити підозру Ставицькому

На запрошення міністра юстиції Ізраїлю Аелет Шекед 19-21 квітня поточного року заступник генпрокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос відвідав з офіційним візитом Ізраїль. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.

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Під час візиту відбулись офіційні зустрічі з міністром юстиції, генеральним прокурором Авіхаєм Мендельблітом та головним військовим прокурором Шароном Афеком.

Під час переговорів у Кнесеті Матіос передав запит ГПУ про міжнародну правову допомогу у розслідуванні стосовно колишнього міністра Ставицького, зокрема, щодо вручення останньому повідомлення про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти держави. За наявними у слідства даними Інтерполу, український екс-високопосадовець переховується на території Ізраїлю, змінивши прізвище та ім’я.

«Ізраїльська сторона в особі міністра юстиції запевнила у організації розгляду вказаного клопотання у найкоротші строки», - зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Ставицький був оголошений в розшук Інтерполу.

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5 квітня 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що громадяни України, брати Андрій та Сергій Клюєви та Едуард Ставицький перебувають у розшуку Інтерполу, і що «на підставі рекомендацій Комісії генеральним секретаріатом Інтерполу розблоковано доступ до розшукових файлів А.Клюєва - з 30 березня 2016 року, С. Клюєва – 31 березня, Ставицького - з 1 квітня».