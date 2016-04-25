У Львівській ОДА заявляють, що офіційний сайт установи 3-й день не працює через хакерську атаку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За даними прес-служби, 23 квітня, близько 15.00, сайт Львівської ОДА зламали невідомі хакери. Зокрема, на ньому з’явились антиукраїнські написи та зображення «Спрут был здесь». Сайт було відключено від мережі, але відновити роботу сайту поки не вдається.

За даним фактом було скеровано відповідну заяву в управління Служби безпеки України у Львівській області.

На даний час співробітники СБУ спільно з розробниками сайту шукають вразливі місця, через які було зламано сайт, щоб у подальшому унеможливити злам сайту.

Проводяться роботи щодо відновлення роботи сайту.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2015 року тимчасово припинив роботу офіційний веб-портал Львівської обласної державної адміністрації (www.loda.gov.ua). Причиною цього стало несанкціоноване втручання у систему керування сайтом, внаслідок якого злочинцям вдалось розмістити інформацію відверто проросійського та хворобливого змісту, яка принижує честь та гідність українців. За фактом зламу веб-сайту Львівської ОДА прокуратура Львівської області розпочала кримінальне провадження за ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Роботу сайту було відновлено 20 серпня. Правоохоронці разом з IT-спеціалістами визначили, що хакерська атака на сайт була здійснена з Криму.