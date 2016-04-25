У Харкові суд продовжив арешт 3 підозрюваних у теракті біля Палацу спорту в лютому 2015

Як повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області, відповідне рішення Фрунзенський райсуд Харкова ухвалив сьогодні, 25 квітня.

За даними прокуратури, під час сьогоднішнього засідання суд продовжив вивчення відеодоказів у справі. Наступне засідання призначене на 29 квітня на 11:30.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2015 року в Харкові під час мітингу, присвяченого пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО, біля Палацу спорту на проспекті Маршала Жукова стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. Внаслідок теракту загинуло 4 людей та 9 отримали поранення. Правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні злочину.

Читайте такожУ Харкові відкрили пам'ятний знак загиблим внаслідок теракту біля Палацу спорту (фоторепортаж)