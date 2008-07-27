Шандра: зараз зосередилися на тому, щоб рятувати людей

Міністр з надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА найближчим часом з Івано-Франківської області прибуде до Львівської області, де побуває у районах, які постраждали від стихії.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що спочатку В.ШАДРА прибуде до райцентру Стрий.

Міністр наголошує, що основна робота у потерпілих від стихії населених пунктах має бути зосереджена на порятунку людей. «Зараз зосередилися на тому, щоб рятувати людей, щоб не було загрози їхньому життю», - сказав міністр. За його словами, робота штабу і рятувальників триває цілодобово. Він висловив вдячність усім службам, військовим за роботу, за «колосальну самовіддачу».

Міністр також повідомив, що на Прикарпаття прибули зведені загони МНС Рівненської, Тернопільської, Волинської і Хмельницької областей, які працюють у відведених районах області.

За словами В.ШАНДРИ, на Прикарпатті практично постраждали всі райони «в тій чи іншій мірі». Він повідомив, що на Прикарпатті рятувальники відселяли і людей, і тварин. Зараз в області працює три гелікоптери на рятувальних робота, а також здійснюють обліт-розвідку і при необхідності туди направляють додаткові сили.