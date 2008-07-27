У Тимошенко великих торгівців нагородили грамотами

З нагоди Дня працівника торгівлі, який відзначатиметься 27 липня, міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН привітав працівників галузі та вручив їм Подяки та Почесні грамоти Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінекономіки, за високий професіоналізм у сфері торгівлі нагороджено Сергія ЗАКРЕВСЬКОГО (компанія "Domotexhika"), Петра КАБАНА (компанія "Метро Кеш енд Кері Україна", торговельна мережа «Метро»), Валерія КОКОЙЛА (ООО «Ост-Вест», торговельна мережа «Ост-Вест»), Руслана ЛАВРИНЕНКА (компанія «BILLA Україна», торговельна мережа «BILLA»), Бориса МАРКОВА (компанія «АТБ-маркет», торговельна мережа «АТБ»), Дмитра КАШИРІНА (ТОВ "Квіза-Трейд", торговельна мережа «Велика Кишеня»), а також Олега ШАНДАРА (компанія «Нова Лінія», торговельна мережа «Нова Лінія»).