У травні Жовківський замок знову відкриють для відвідувачів

Про це повідомляє ZIK.

Директор історичного заповідника Володимир Герич розповідає, що відновити культурну пам’ятку завдяки проекту підтримки «Скарби прикордоння – охорона культурної спадщини».

«Ми реалізували шість завдань з реставрації Жовківського замку: накрили дахи, а це вже на століття, також відновили західну вежу, зміцнили кухонний комплекс та зробили чорнове подвір’я з інженерними мережами, і візит-центр для туристів», – зазначив Герич.

Крім того, у замку відновили східну вежу, у якій відкрили три експозиційні зали. У другому залі для відвідувачів створили єдиний в Україні музей – «Ідеальне місто». Саме так називають середньовічну Жовкву, наприкінці 16 ст. перебудовану за концепцією архітекторів європейського ренесансу, зокрема Леонардо да Вінчі. Філософія планування такого міста – максимальна зручність для мешканців.

«Центральною частиною експозиції є макет, на якому можна побачити всі будиночки, які були в Жовкві. Ми зробили цей наочний посібник відповідно до інвентарних описів міста середини 18 століття», – розповідає працівник заповідника Наталія.

Ще одна експозиція має назву «Гетьманська зала». Тут виставили старовині портрети п’яти гетьманів, які мали стосунок до Жовкви. Загалом на реставраційні роботи витратили 1 мільйон 40 тисяч євро. Профінансував проект Євросоюз, десятину коштів виділив Кабінет міністрів України.

«Це для мене справді велика радість та несподіванка. Коли я приїхала сюди два роки тому, то навіть не знала, за що треба братися насамперед, щоб врятувати замок. У реставрацію вкладено неймовірну працю», – зазначила координатор проекту, представниця польської сторони Дорота Хілік.

Свої ворота для відвідувачів Жовківський замок відкриє вже з наступного вівторка, 3 травня.