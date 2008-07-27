Зупинено рух на автошаляху Чернівці-Кишинів

Через підйом рівня води у р.Прут затоплено 1100 м дороги сполученням між райцентрами Новоселиця – Герца у Чернівецькій області, а також через підтоплення перекрито рух транспорту по автостраді Чернівці-Кишинів на ділянці у 600 метрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, припинено автомобільне сполучення з гірським Путильським районом Буковини, в якому проживає 25,6 тисяч осіб (зруйноване дорожнє покриття) та до сіл Лопушна і Долішній Шепіт Вижницького району, у яких проживає майже 6 тисяч осіб (частково зруйнований залізобетонний міст).

Відсутнє сполучення з позашкільним оздоровчим закладом „Лунка", в якому перебуває 200 осіб, з них 170 дітей та 30 осіб персоналу.

Існує загроза підмиву залізничного полотна на перегоні Неполоківці - Завалля. Потяги слідують в об`їзд через станцію Штефанешти. На місці чергує аварійна бригада залізниці.

На Дністровській ГАЕС проведено засідання штабу щодо пропуску дощового паводку. Проводяться роботи з укріплення перемички на Дністровській ГАЕС для запобігання потрапляння води в агрегати.