Велика хвиля води по Дністру йде на Вінничину

Сьогодні ввечері очікується підтоплення деяких районів у Вінницькій області, і їхніх жителів просять погоджуватися на евакуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам після оперативної наради урядової комісії та штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха в Івано-Франківській області.

«Зараз є серйозна небезпека підтоплення декількох районів у Вінницькій області, тому що велика хвиля води по Дністру йде вниз», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

У зв`язку з цим він звернувся до жителів районів, де існує така небезпека, прислухатися до рекомендацій місцевих властей і тимчасово залишити небезпечні райони.