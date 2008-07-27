На Буковині склалась надзвичайна ситуація (уточнена)

У Чернівецькій області внаслідок стихійного лиха склалась надзвичайна ситуація, заявив журналістам голова облдержадміністрації Володимир КУЛІШ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, внаслідок сильних дощів на сьогодні зруйновано близько 70 км державних доріг, 12 переходів, 60 м газопроводу середнього тиску, що поставляє газ у Чернівці, 3 тис. будинків відрізані від газопостачання.

«Місто зараз на резервному газопостачанні – більшість підприємств не працює», - наголосив В.КУЛІШ.

Він повідомив, що в області пошкоджено 123 мости, з яких 92 – значущі, а “Путивльський район повністю відрізано від зовнішнього світу».

Станом на 8-му годину ранку, за інформацією губернатора, постраждали 9 з 11-ти районів області, евакуйовано 650 осіб, врятовано 162. 6 осіб загинуло та одна зникла безвісти.

За словами В.КУЛІША, повністю зруйновано Калинівський ринок у Чернівцях.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, за інформацією районних у місті рад, станом на сьогоднішній ранок у Садгірському районі міста, за попередніми даними, підтоплено 502 будинки, у Першотравневому – 40 будинків, пошкоджено майже 500 тисяч квадратних метрів гравійного та понад 85 тисяч квадратних метрів асфальтового дорожнього полотна, повалено 221 дерево. У Першотравневому районі пошкоджено покрівлі на 42 будинках. Остаточний розмір збитків, завданих місту, встановлюється.

У Чернівцях триває підйом рівня води у річці Прут, який вже досяг більше 7 метрів. Триває підтоплення Садгірського району Чернівців малими річками.

Подача питної води у місто здійснюється лише двічі на день. У зв’язку із затопленням обладнання зупинена роботу двох водозаборів.