Жителі Прип'яті зайшли у власні оселі через 30 років після катастрофи (фоторепортаж)
16:41, 26 квітня 2016Суспільство
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Фотограф Reuters сфотографував жителів Прип'яті у власних оселях через 30 років після трагедії на Чорнобильській АЕС.
Для них 3-денна евакуація перетворилася на 30-річне вигнання.
Після аварії на Чорнобильській АЕС з постраждалих районів евакуювали 116 тисяч осіб, ще 230 тисяч було переселено із зараженої зони.
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З числа постраждалих унаслідок аварії померло 167 653 людей, серед них 2929 ліквідаторів. 83% потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи страждають на різні захворювання, а серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 92%.
Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.
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