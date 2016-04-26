Жителі Прип'яті зайшли у власні оселі через 30 років після катастрофи (фоторепортаж)

16:41, 26 квітня 2016
Суспільство
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Фотограф Reuters сфотографував жителів Прип'яті у власних оселях через 30 років після трагедії на Чорнобильській АЕС. 

Тетяна Чернявська, 65 років, стоїть на власній кухні
Тетяна Чернявська, 65 років, стоїть на власній кухні /  © REUTERS
Микола Чернявський, 66 років, у власній квартирі у Прип'яті.
Микола Чернявський, 66 років, у власній квартирі у Прип'яті. /  © REUTERS
Роман Чернявський, 32 роки.
Роман Чернявський, 32 роки. /  © REUTERS
Архівне фото родини Чернявських, зроблене до вибуху
Архівне фото родини Чернявських, зроблене до вибуху /  © REUTERS
© REUTERS
Олена Купріянова, 42 роки, у власній квартирі у Прип'яті
Олена Купріянова, 42 роки, у власній квартирі у Прип'яті /  © REUTERS
© REUTERS
Валентина Єрмакова, 64 роки, у власній квартирі у Прип'яті
Валентина Єрмакова, 64 роки, у власній квартирі у Прип'яті /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Зоя Перевозченко, 66 років, повернулася до своєї квартири
Зоя Перевозченко, 66 років, повернулася до своєї квартири /  © REUTERS
© REUTERS
Ольга Корольова, 39 років
Ольга Корольова, 39 років /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
41-річний Олексій Єрмаков у квартирі, з якої його евакуювали
41-річний Олексій Єрмаков у квартирі, з якої його евакуювали  /  © REUTERS
Для них 3-денна евакуація перетворилася на 30-річне вигнання. 

Після аварії на Чорнобильській АЕС з постраждалих районів евакуювали 116 тисяч осіб, ще 230 тисяч було переселено із зараженої зони.

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З числа постраждалих унаслідок аварії померло 167 653 людей, серед них 2929 ліквідаторів. 83% потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи страждають на різні захворювання, а серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 92%.

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

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